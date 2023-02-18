В Турции спустя 12 суток после землетрясения из под завалов спасли двух взрослых и ребенка. Видео спасения публикует канал Haberturk.

«Спустя 296 часов после землетрясения из-под обломков многоквартирного дома в центральном районе города Антакья были спасены три человека, среди них есть ребенок», - сообщает канал.

Мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены, спасли на 13 сутки после подземных толчков.

На видео одного из пострадавших спасатели переносят и укладывают в карету скорой помощи.

Число погибших в результате двух землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 39,6 тысяч человек. В стране объявили семидневный национальный траур.