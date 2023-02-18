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16 минут назад

В Турции спасатели достали из-под завалов трёх выживших спустя 296 часов

Майк Габриелян

В Турции спустя 12 суток после землетрясения из под завалов спасли двух взрослых и ребенка. Видео спасения публикует канал Haberturk.

«Спустя 296 часов после землетрясения из-под обломков многоквартирного дома в центральном районе города Антакья были спасены три человека, среди них есть ребенок», - сообщает канал.

Мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены, спасли на 13 сутки после подземных толчков.

На видео одного из пострадавших спасатели переносят и укладывают в карету скорой помощи.

Сейсмолог оценил возможность нового мощного землетрясения в Турции

Число погибших в результате двух землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 39,6 тысяч человек. В стране объявили семидневный национальный траур.

Ранее сейсмологи спрогнозировали землетрясение в Стамбуле с катастрофическими последствиями.

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