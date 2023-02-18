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27 минут назад

Глава ЕК заявила, что ЕС и США начали разрабатывать санкции против РФ в декабре 2021 года

ТАССиещё 3

Санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, ЕС и США начали разрабатывать за два месяца до начала СВО - в декабре 2021 года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ЕК призналась в разработке санкций против РФ за два месяца до СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года", - заявила фон дер Ляйен, добавив, что при этом они "надеялись, что санкции применять не придется".

"Уже более года назад США стали делать беспрецедентную вещь, выкладывая в публичное пространство свои разведывательные данные, заявляя о подготовке Россией нападения на Украину. Мы надеялись, что этого не случится, но мы начали готовиться", - сказала она.

Фон дер Ляйен высказалась в своей речи за всестороннее увеличение давления на Россию и расширение поставок оружия и боеприпасов Украине, для массового производства которых она предложила мобилизовать европейскую промышленность.

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"Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира. Мы намерены обратиться к промышленности всего Европейского союза, и задать им вопрос: что нужно, чтобы качественно нарастить производство боеприпасов, например таких элементарных вещей, как 155-милимметровых снарядов. Это то же самое, что мы делали с вакцинами в период пандемии", - сказала фон дер Ляйен.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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