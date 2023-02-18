Глава ЕК призналась в разработке санкций против РФ за два месяца до СВО

"Сейчас пришло время в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок на Украину. Мы должны использовать для этого Европейский фонд мира. Мы намерены обратиться к промышленности всего Европейского союза, и задать им вопрос: что нужно, чтобы качественно нарастить производство боеприпасов, например таких элементарных вещей, как 155-милимметровых снарядов. Это то же самое, что мы делали с вакцинами в период пандемии", - сказала фон дер Ляйен.