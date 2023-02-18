В Британии назвали условие поставки Киеву современных истребителей

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51 минуту назад

Бен Уоллес рассказал, когда Киев получит современные истребители

Илья Родин

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес рассказал в интервью журналу Spiegel, что Киев получит современные европейские истребители только после окончания российской спецоперации.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уолесс подчеркнул, что Киеву не следует ожидать поставок истребителей Eurofighter. Он уточнил, что поставок не будет в ближнесрочной перспективе.

По его словам, западные лидеры пришли к консенсусу по этому вопросу. Они решили, что боевые самолеты будут направлены на Украину только после окончания спецоперации.

Вместе с тем, отметил Уоллес, полностью вопрос о поставках истребителей не закрыт, западные страны могут при определенном стечении обстоятельств «сделать этот шаг».

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Ранее сообщалось, что конгрессмены США призвали Белый дом направить истребители украинским военным.

В мире,СВО,Бен Уоллес,
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