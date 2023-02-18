В Британии назвали условие поставки Киеву современных истребителей

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес рассказал в интервью журналу Spiegel, что Киев получит современные европейские истребители только после окончания российской спецоперации.

Уолесс подчеркнул, что Киеву не следует ожидать поставок истребителей Eurofighter. Он уточнил, что поставок не будет в ближнесрочной перспективе.

По его словам, западные лидеры пришли к консенсусу по этому вопросу. Они решили, что боевые самолеты будут направлены на Украину только после окончания спецоперации.

Вместе с тем, отметил Уоллес, полностью вопрос о поставках истребителей не закрыт, западные страны могут при определенном стечении обстоятельств «сделать этот шаг».