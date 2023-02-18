Херш допустил возможность выхода новых материалов по взрывам на "Северных потоках"

Американский журналист Сеймур Херш может опубликовать новые материалы, раскрывающие правду о механизме теракта на «Северных потоках». Херш не исключил такую возможность в интервью Consortium News.

Фото: Kustbevakningen (Шведская береговая охрана) Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)

«Возможно, я напишу об этом механизме больше», - сказал журналист.

Конкретизировать свое заявление он не стал, но добавил, что Норвегии, Швеции и Дании «предстоит объяснить» их позицию. Эти скандинавские государства знали, что идет подготовка к диверсиям, но умолчали об этом.

В начале февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, опираясь на данные своих источников. Согласно публикации, взрывчатку под российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы ВМС США. Это произошло под прикрытием учений Baltops. Помогали закладывать бомбы специалисты Норвегии. Позднее бомбы были взорваны.

По данным Херша, решение устроить теракт принял лично президент США Джо Байден. Перед этим 9 месяцев он обсуждал предстоящую диверсию с командой, занимающейся вопросами нацбезопасности.

В январе 2022 года заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила: «Если Россия вторгнется в Украину, так или иначе «Северный поток — 2» не сдвинется с места».

В день взрыва Радек Сикорский, бывший глава МИД Польши опубликовал в Твиттере фотографию взрыва, подписав «Спасибо, США».

Через четыре дня после взрыва госсекретарь Энтони Блинкен заявил:

«Это потрясающая возможность раз и навсегда снять зависимость от российской энергетики и тем самым отобрать у Владимира Путина превращение энергии в оружие как средство продвижения своих имперских замыслов».

Ранее в этом месяце неоконсерватор Нуланд заявила на слушаниях в Сенате США:

«Да, и я думаю, что администрация очень рада узнать, что «Северный поток — 2»… представляет собой кусок металла на дне моря».