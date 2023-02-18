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20 минут назад

Байден назвал "эпидемией" ситуацию с массовой стрельбой в США

ТАССиещё 7

Президент США Джо Байден после массовой стрельбы в Миссисипи назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Белого дома.

Байден выступил с заявлением после массовой стрельбы в Миссисипи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"С начала текущего года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас", - приводятся слова Байдена в сообщении.

Президент США также призвал к реформированию закона об оружии.

Хронология инцидентов со стрельбой в США с 2013 года

"Это включает в себя требование проверки данных о всех продажах оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, <...> требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах", - подчеркнул Байден.

Ранее в результате нескольких инцидентов со стрельбой в штате Миссисипи погибли шесть человек, еще один пострадал. Подозреваемый был задержан.

В мире,Джозеф Байден,
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