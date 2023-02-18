Байден выступил с заявлением после массовой стрельбы в Миссисипи

"С начала текущего года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас", - приводятся слова Байдена в сообщении.