Белый дом отреагировал на статью Херша о взрывах на "Северных потоках"

Соединенные Штаты ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому", - сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос ведущей и добавил, что в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, "нет ни крупицы правды".

8 февраля Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.