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38 минут назад

Белый дом опроверг причастность США к взрывам на "Северных потоках"

ТАССиещё 4

Соединенные Штаты ни прямо, ни косвенно не причастны к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Белый дом отреагировал на статью Херша о взрывах на "Северных потоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому", - сказал Кирби в ответ на соответствующий вопрос ведущей и добавил, что в статье, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, "нет ни крупицы правды".

8 февраля Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.

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Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС также назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".

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