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1 час назад

В Ливане рассказали об упреждающем ударе Путина по США

Lenta.ruиещё 4

Президент России Владимир Путин, приняв решение о начале спецоперации на Украине, нанес по США упреждающий удар. С таким мнением выступил Ахмед Муса Хомани для издания из Ливана Al Mayadeen.

В Ливане рассказали об упреждающем ударе Путина по США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналиста, Путин разгадал американский план, согласно которому с помощью украинской армии Вашингтон осуществил бы развал России. Чтобы предотвратить такую угрозу, российский лидер «совершил упреждающий удар».

«Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — подчеркнул он.

В мире,Ахмед Муса,Владимир Путин,
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