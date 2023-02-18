В Британии рассказали, что заставит США отказаться от поддержки Киева

Нехватка военных ресурсов и перенапряжение сил могут вынудить Соединенные Штаты прекратить поставки на Украину. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Times Джерард Бейкер, передает РИА Новости.

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Он указал, что исход противостояния России и Украины будет зависеть от синтеза политической воли и военной мощи. Однако, подчеркнул Бейкер, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом противостоянии политическую волю должна проявить не одна из сторон конфликта, а страны, поставляющие ей оружие, то есть не Украина, а ее союзники.

«А здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей», — подчеркнул обозреватель.

Он считает, что в США стали подавать «весьма неоднозначные сигналы». В качестве примера он приводит изменчивость политического и общественного мнения в стране в вопросе поставок военной помощи Украине. Бейкер указал, что ослабление поддержки отражает опасения Вашингтона способствовать эскалации конфликта. Кроме того, военные ресурсы США идут на убыль из-за поставок Киеву, что также становится причиной для беспокойства.