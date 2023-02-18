В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
18 минут назад

Трюдо заявил, что Китай постоянно пытается вмешиваться в дела Канады

ТАСС

Правительство Китая регулярно пытается вмешаться в различные аспекты жизни Канады, в том числе в федеральные выборы. Об этом в пятницу заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Трюдо: "Китай пытается вмешиваться в нашу демократию"
Фото: ТАССТАСС

"Я уже много лет говорю <...>, что Китай пытается вмешиваться в нашу демократию, в [другие] процессы в нашей стране, в том числе во время наших выборов", - сказал он. По его словам, канадские спецслужбы осведомлены об этом и "разрабатывают все больше инструментов для противодействия этому". "Это (вмешательство иностранного государства в дела другой страны - прим. ТАСС) не новое явление. Это то, с чем уже давно борются страны всего мира, и Канада не является исключением", - подчеркнул Трюдо. При этом он в очередной раз заявил, что результаты федеральных выборов 2019 и 2021 годов отражают исключительно волю канадских избирателей.

Видео дня

Так Трюдо прокомментировал информацию газеты The Globe and Mail, которая 18 февраля со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай якобы разработал стратегию по вмешательству в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, предполагала такую поддержку кандидатов от Либеральной партии Трюдо, чтобы обеспечить им победу, но лишь для формирования правительства меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные ему кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.

Премьер-министр много раз давал комментарии журналистам по этой теме, но она по-прежнему интересует канадское общество. Началось все с того, что в ноябре 2022 года канадский телеканал Global News со ссылкой на свои источники сообщил, что в ходе федеральных выборов 2019 года в Канаде якобы имели место попытки вмешательства со стороны КНР в избирательный процесс. В частности, Китай будто бы финансировал избирательные кампании по меньшей мере 11 кандидатов.

Изначально глава правительства заявил, что Китай и некоторые другие страны продолжают попытки повлиять на демократические процессы в Канаде. Он напомнил, что на федеральных выборах в 2019 и 2021 годах в Канаде был создан специальный комитет для обеспечения невмешательства в выборные процессы. После поездки в 2022 году на саммит Группы двадцати, где у него состоялся короткий разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, Трюдо, в очередной раз комментируя эту информацию, заявил, что у него нет данных о финансировании Китаем канадских политиков в ходе федеральных выборов.

В МИД КНР ранее заявили, что правительство Китая не испытывает интереса к вопросам внутренней политики Канады.

В мире,Джастин Трюдо,Цзиньпин Си,Консервативная партия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий