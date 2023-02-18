Трюдо: "Китай пытается вмешиваться в нашу демократию"

Правительство Китая регулярно пытается вмешаться в различные аспекты жизни Канады, в том числе в федеральные выборы. Об этом в пятницу заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Фото: ТАСС ТАСС

"Я уже много лет говорю <...>, что Китай пытается вмешиваться в нашу демократию, в [другие] процессы в нашей стране, в том числе во время наших выборов", - сказал он. По его словам, канадские спецслужбы осведомлены об этом и "разрабатывают все больше инструментов для противодействия этому". "Это (вмешательство иностранного государства в дела другой страны - прим. ТАСС) не новое явление. Это то, с чем уже давно борются страны всего мира, и Канада не является исключением", - подчеркнул Трюдо. При этом он в очередной раз заявил, что результаты федеральных выборов 2019 и 2021 годов отражают исключительно волю канадских избирателей.

Видео дня

Так Трюдо прокомментировал информацию газеты The Globe and Mail, которая 18 февраля со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай якобы разработал стратегию по вмешательству в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, предполагала такую поддержку кандидатов от Либеральной партии Трюдо, чтобы обеспечить им победу, но лишь для формирования правительства меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные ему кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.

Премьер-министр много раз давал комментарии журналистам по этой теме, но она по-прежнему интересует канадское общество. Началось все с того, что в ноябре 2022 года канадский телеканал Global News со ссылкой на свои источники сообщил, что в ходе федеральных выборов 2019 года в Канаде якобы имели место попытки вмешательства со стороны КНР в избирательный процесс. В частности, Китай будто бы финансировал избирательные кампании по меньшей мере 11 кандидатов.

Изначально глава правительства заявил, что Китай и некоторые другие страны продолжают попытки повлиять на демократические процессы в Канаде. Он напомнил, что на федеральных выборах в 2019 и 2021 годах в Канаде был создан специальный комитет для обеспечения невмешательства в выборные процессы. После поездки в 2022 году на саммит Группы двадцати, где у него состоялся короткий разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, Трюдо, в очередной раз комментируя эту информацию, заявил, что у него нет данных о финансировании Китаем канадских политиков в ходе федеральных выборов.