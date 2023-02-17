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22 минуты назад

В Турции спасатели нашли 2 миллиона долларов во время разбора завала

Елена Прошина

В турецком городе Газиантеп работники спасательной службы нашли около 2 миллионов долларов, во время разбора одного из завалов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В Турции спасатели нашли 2 миллиона долларов во время разбора завала
Фото: МЧС РоссииМЧС России

Свою находку спасатели передали в полицию. Уточняется, что деньги обнаружили после того, как из завалов жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat удалось достать мужчину.

«Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции – это не единичный случай», – прокомментировал ситуацию глава пожарной службы Газиантепа Джафер Йылмаз.

Напомним, что 6 февраля в Турции, Сирии и Ливане произошло несколько землетрясений с магнитудой в 7.4 балла. Согласно последним данным, число жертв катастрофы составило 39 672 человека, ещё 105 505 пострадали. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что эта катастрофа стала самым серьёзным стихийным бедствием в Европейском регионе за последние сто лет.

Ранее российские спасатели обнаружили кастрюлю с суммой в 150 тысяч долларов наличными во время разбора завала в Турции.

В мире,Ханс Клюге,ВОЗ,
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