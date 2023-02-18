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11 минут назад

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40,5 тысячи человек

Российская Газетаиещё 7

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 40 642, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнуса Сезера.

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40,5 тысячи человек
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

"На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы", - заявил он на брифинге в субботу.

6 февраля в центральной части Турции с интервалом в девять часов произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые также затронули северную часть Сирии.

Это стало самой тяжелой катастрофой подобного рода за всю историю Турции, затмив по разрушительности даже трагедию 1939 года в Эрзинджане. Основной удар стихии пришелся на центральную часть страны, в особенности провинцию Хатай, которая понесла самый тяжелый урон.

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