Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 40,5 тысячи человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 40 642, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Юнуса Сезера.

"На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы", - заявил он на брифинге в субботу.

6 февраля в центральной части Турции с интервалом в девять часов произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые также затронули северную часть Сирии.