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1 час назад

Глава Мюнхенской конференции Хойсген заявил, что Путина «впечатлить» не удалось

Газета.Ru

Председатель Мюнхенская конференция по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошлогодний форум был призван «впечатлить» российского президента Владимира Путина в единстве Запада, однако это не удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Мюнхенской конференции заявил о неудачной попытке "впечатлить" Путина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Были проблески надежды, что Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которое здесь демонстрировалось», — указал Хойсген.

Глава Мюнхенской конференции заявил о «главном грехе Путина»

Но, по его словам, этого не произошло, так как два дня спустя после завершения Мюнхенской конференции началась специальная военная операция России на Украине.

Ранее Хойсген заявил, что российских представителей не пригласили на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая проходит 17–18 февраля 2023 года.

До этого в МИД РФ сообщали, что российская делегация не планировала принимать участие в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили.

В мире,Кристоф Хойсген,Владимир Путин,МИД России,
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