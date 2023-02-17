Глава Мюнхенской конференции заявил о неудачной попытке "впечатлить" Путина

Председатель Мюнхенская конференция по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что прошлогодний форум был призван «впечатлить» российского президента Владимира Путина в единстве Запада, однако это не удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

«Были проблески надежды, что Путина впечатлит единство интернационального сообщества, которое здесь демонстрировалось», — указал Хойсген.

Но, по его словам, этого не произошло, так как два дня спустя после завершения Мюнхенской конференции началась специальная военная операция России на Украине.

Ранее Хойсген заявил, что российских представителей не пригласили на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая проходит 17–18 февраля 2023 года.