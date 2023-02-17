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40 минут назад

Глава МИД Италии заявил, что Европа "не хочет войны с РФ" и добивается мира

ТАСС

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Европа "не хочет войны с Россией".

Глава МИД Италии заявил, что Европа "не хочет войны с РФ" и добивается мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Европа хочет быть носителем мира и права, мы защищаем свободу и международное право, поэтому защищаем Украину, - сказал он на публичном мероприятии в Риме, посвященной памяти бывшего спикера Европарламента Давида Сассоли. - Мы не хотим войны с Россией. Если мы помогаем Украине, то делаем это, потому что не хотим, чтобы она сдалась, а хотим добиться переговоров".

Таяни призвал всех "быть оптимистами" и работать, чтобы достичь соглашения о мире.

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче в пятницу был вызван в российское дипведомство в связи с отменой в последнее время в республике выступлений ряда российских исполнителей. В МИД РФ подчеркнули, что при обсуждении отдельных аспектов международной проблематики до итальянского дипломата были доведены российские оценки продолжающихся поставок киевскому режиму вооружений и военной техники.

В мире,Давид Сассоли,МИД России,Европарламент,
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