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59 минут назад

FT: Шольц упрекнул союзников ФРГ за позицию по поставкам танков на Украину

Газета.Ruиещё 6

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разочарован позицией союзников Германии по поставкам танков Киеву, пишет газета Financial Times (FT).

Шольц упрекнул союзников ФРГ за позицию по поставкам танков на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На Мюнхенской конференции по безопасности Шольца спросили, не подталкивает ли он теперь другие страны к поставкам тяжелого вооружения Киеву, хотя ранее его критиковали за нерешительность в этом вопросе.

На это Шольц ответил, что теперь должен адресовать этот вопрос другим странам.

«Особенно тем, кто так сильно призывал [меня] действовать», — уточнил канцлер.

Как пишет FT, в реакции канцлера заложено растущее разочарование Германии своими партнерами, так как на Шольца несколько месяцев оказывали давление в вопросе поставок танков Leopard.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

При этом после того, как Берлин согласился отправить 14 танков Leopard 2 Киеву, не все страны пошли на аналогичный шаг. Шольц указал, что он, а также члены правительства ФРГ будут убеждать союзников выполнить свои обязательства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в поставках вооружений украинской стороне «не может быть табу».

В мире,Армия,СВО,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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