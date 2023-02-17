В Латвии разрешили передавать Украине машины пьяных водителей

Правительство Латвии разрешило передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей. Об этом сообщает Delfi.
Сейм Латвии 16 февраля принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие безвозмездно передавать авто, принадлежащие государству, в собственность правительства Украины.
Осенью 2022 года в Латвии приняли инициативу, позволяющую изымать авто у пьяных водителей.
Власти страны могут продавать конфискованные авто, сдавать их на переработку или разбирать на запчасти.
«Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», - заявил председатель комиссии по обороне Сейма Раймонд Бергманис.
Решение о передаче машин, принадлежащих государству, в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров. Процесс передачи авто планируется наладить с помощью организации, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.