В Латвии разрешили передавать Украине машины пьяных водителей

Правительство Латвии разрешило передавать Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей. Об этом сообщает Delfi.

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Сейм Латвии 16 февраля принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие безвозмездно передавать авто, принадлежащие государству, в собственность правительства Украины.

Осенью 2022 года в Латвии приняли инициативу, позволяющую изымать авто у пьяных водителей.

Власти страны могут продавать конфискованные авто, сдавать их на переработку или разбирать на запчасти.

«Однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», - заявил председатель комиссии по обороне Сейма Раймонд Бергманис.