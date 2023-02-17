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35 минут назад

Трюдо: Канада не знает, что за три объекта были сбиты над Северной Америкой

ТАСС

Канадское правительство не знает, что за три объекта были сбиты в воздушном пространстве Канады и США на прошлой неделе. Об этом в четверг заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в рамках саммита государств Карибского сообщества (CARICOM) в Нассау.

Трюдо: Канада не знает, что за три объекта были сбиты над Северной Америкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы до сих пор точно не знаем, что это были за объекты, но мы знаем, что они представляли реальную угрозу для гражданских авиаперелетов, поэтому нам нужно было принять [такие] меры", - сказал премьер-министр, чье выступление показывали канадские телеканалы. Трюдо отметил, что относительно трех объектов, сбитых силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), "есть еще много вопросов, на которые нужно получить ответы". "И мы работаем с нашими американскими партнерами, чтобы получить эти ответы", - заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти США полагают, что три летательных объекта, которые были сбиты над Северной Америкой на прошлой неделе, вероятнее всего, являлись аэростатами частых компаний или исследовательских учреждений, а не иностранными разведывательными аппаратами.

На предыдущей неделе NORAD зарегистрировало три неопознанных объекта, два из которых были сбиты американскими военными в национальном воздушном пространстве, еще один - над территорией Канады. Отмечалось, что все три объекта были намного меньше сбитого ранее китайского аэростата, находились на меньшей высоте и не были внешне схожи с ним.

В мире,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,
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