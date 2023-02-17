Трюдо: Канада не знает, что за три объекта были сбиты над Северной Америкой

"Мы до сих пор точно не знаем, что это были за объекты, но мы знаем, что они представляли реальную угрозу для гражданских авиаперелетов, поэтому нам нужно было принять [такие] меры", - сказал премьер-министр, чье выступление показывали канадские телеканалы. Трюдо отметил, что относительно трех объектов, сбитых силами Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), "есть еще много вопросов, на которые нужно получить ответы". "И мы работаем с нашими американскими партнерами, чтобы получить эти ответы", - заключил он.