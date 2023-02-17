Совет Безопасности ООН обсудит срыв Минских соглашений

В Совбезе ООН 17 февраля состоится заседание, посвященное годовщине заключения Минских соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на источники во всемирной организации.
В рамках мероприятия будут обсуждать причины, по которым данные договоренности так и не были реализованы. Заседание запросила Москва.
Как предполагалось, Минские соглашения, достигнутые при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции, будут основой урегулирования ситуации в Донбассе. Документы были подписаны 12 февраля 2015 года. При этом украинские власти отказывались от их выполнения, затягивая мирный процесс. Позднее Киев заявил о неприемлемости политической части данной договоренности, а также об отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.
В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о Минских соглашениях, назвав их попыткой дать украинским властям время для того, чтобы «стать сильнее». Она отметила, что конфликт заморожен, проблема осталась, «но именно это дало Украине бесценное время».
После этого бывший глава Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель. А по словам бывшего украинского лидера Петра Порошенко, подписанные Минские соглашения дали возможность провести реформу вооруженных сил Украины и сформировать международную коалицию против РФ.