В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
40 минут назад

Совет Безопасности ООН обсудит срыв Минских соглашений

Елена Прошина

В Совбезе ООН 17 февраля состоится заседание, посвященное годовщине заключения Минских соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на источники во всемирной организации.

Совет Безопасности ООН обсудит срыв Минских соглашений
Фото: ТАССТАСС

В рамках мероприятия будут обсуждать причины, по которым данные договоренности так и не были реализованы. Заседание запросила Москва.

Как предполагалось, Минские соглашения, достигнутые при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции, будут основой урегулирования ситуации в Донбассе. Документы были подписаны 12 февраля 2015 года. При этом украинские власти отказывались от их выполнения, затягивая мирный процесс. Позднее Киев заявил о неприемлемости политической части данной договоренности, а также об отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о Минских соглашениях, назвав их попыткой дать украинским властям время для того, чтобы «стать сильнее». Она отметила, что конфликт заморожен, проблема осталась, «но именно это дало Украине бесценное время».

После этого бывший глава Франции Франсуа Олланд подтвердил слова Меркель. А по словам бывшего украинского лидера Петра Порошенко, подписанные Минские соглашения дали возможность провести реформу вооруженных сил Украины и сформировать международную коалицию против РФ.

В мире,Ангела Меркель,Франсуа Олланд,Петр Порошенко,Совбез ООН,ОБСЕ,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий