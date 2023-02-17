Совет Безопасности ООН обсудит срыв Минских соглашений

В Совбезе ООН 17 февраля состоится заседание, посвященное годовщине заключения Минских соглашений, сообщает ТАСС со ссылкой на источники во всемирной организации.

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В рамках мероприятия будут обсуждать причины, по которым данные договоренности так и не были реализованы. Заседание запросила Москва.

Как предполагалось, Минские соглашения, достигнутые при посредничестве ОБСЕ, России, Германии и Франции, будут основой урегулирования ситуации в Донбассе. Документы были подписаны 12 февраля 2015 года. При этом украинские власти отказывались от их выполнения, затягивая мирный процесс. Позднее Киев заявил о неприемлемости политической части данной договоренности, а также об отказе от прямого диалога с республиками Донбасса.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась о Минских соглашениях, назвав их попыткой дать украинским властям время для того, чтобы «стать сильнее». Она отметила, что конфликт заморожен, проблема осталась, «но именно это дало Украине бесценное время».