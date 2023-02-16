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21 минуту назад

Lufthansa отменила более 1300 рейсов из-за забастовки

Елена Прошина

Авиакомпании Lufthansa пришлось отменить более 1300 рейсов, которые были запланированы на 16 февраля, из-за забастовки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующее заявление организации.

Lufthansa отменила более 1300 рейсов из-за забастовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что речь идет обо всех рейсах компании, в том числе в узловых аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

К забастовке работников немецких аэропортов призвал авиационный профсоюз VERDI. С ее помощью организация хочет добиться улучшения условий труда для наземных служб воздушных гаваней Германии. Забастовка должна начаться в полночь 17 февраля и продлится до 1:00 субботы. При этом в пятницу в Германии стартует Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, в ней должны принять участие политики со всего мира.

В мире,Lufthansa,
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