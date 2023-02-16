Лукашенко заявил, что США воюют со всем миром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Соединённые Штаты воюют со всем миром.

«Я пытался довести до американцев позицию, что они сейчас воюют со всем миром», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко добавил, что США воюют и с европейскими странами, не пренебрегая их интересами.

В конце декабря посол КНР в ЕС Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post выразил мнение, что США извлекают выгоду из украинского конфликта и поэтому не хотят видеть его конца.

По его словам, некоторые государства, а также «некоторые люди» в этих странах не желают видеть окончания конфликта.