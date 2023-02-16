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43 минуты назад

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что США воюют со всем миром

RT на русском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Соединённые Штаты воюют со всем миром.

Лукашенко заявил, что США воюют со всем миром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я пытался довести до американцев позицию, что они сейчас воюют со всем миром», — цитирует белорусского лидера РИА Новости.

Лукашенко добавил, что США воюют и с европейскими странами, не пренебрегая их интересами.

В конце декабря посол КНР в ЕС Фу Цун в интервью изданию South China Morning Post выразил мнение, что США извлекают выгоду из украинского конфликта и поэтому не хотят видеть его конца.

По его словам, некоторые государства, а также «некоторые люди» в этих странах не желают видеть окончания конфликта.

2 февраля американский политический обозреватель Джимми Дор в эфире Fox News заявил, что Соединённые Штаты спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды.

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