Украина аннулировала гражданство пятерым архиереям УПЦ

Государственная миграционная служба Украины аннулировала гражданство пятерым архиереям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а еще одного объявили персоной нон грата. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Левый берег».
«По имеющимся данным, решение принято еще в начале января, когда указом президента было приостановлено гражданство 13 представителей УПЦ в соответствии со статьей 21 закона Украины "О гражданстве"», — сообщило украинское СМИ, указав, что основанием для такого решения послужили российские паспорта священников.
Среди этих представителей УПЦ оказались Архиепископ Бучанский Пантелеймон (в миру Виктор Бащук); Епископ Макаровский Гедеон (в миру Юрий Харон); Епископ Вишневецкий Спиридон (в миру Андрей Романов); Архиепископ Арцизский Виктор (в миру Владислав Быков); Митрополит Хустский Марк (в миру Николай Петровций). Лишили же возможности въезда на Украину митрополита Феодосийского Платона (в миру Владимир Удовенко).