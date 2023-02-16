Украина аннулировала гражданство пятерым архиереям УПЦ

«По имеющимся данным, решение принято еще в начале января, когда указом президента было приостановлено гражданство 13 представителей УПЦ в соответствии со статьей 21 закона Украины "О гражданстве"», — сообщило украинское СМИ, указав, что основанием для такого решения послужили российские паспорта священников.