Звезда «Игры престолов» Глисон приехал в Киев

Столицу Украины посетил ирландский актер Джек Глисон, известный по работе в сериале «Игра престолов». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Актер приехал по приглашению украинского режиссера Екатерины Чепуры. Всего в Киеве Глисон проведет три-четыре дня. Ему уже удалось пообщаться с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. В ближайшее время там пройдет благотворительный киноинтенсив с его участием.
Уточняется, что средства, полученные от мероприятий будут направлены на покупку грузовика для ВСУ. Также во время своего визита он встретится с украинскими военными.
Ранее сообщалось, что Киев посетил французский режиссер, обладатель премии «Оскар» Мишель Хазанавичус. Цель его визита в украинскую столицу не разглашалась. До этого кинематографист передал 125 тыс. евро на восстановление больницы в Изюме.