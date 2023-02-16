Звезда «Игры престолов» Глисон приехал в Киев

Столицу Украины посетил ирландский актер Джек Глисон, известный по работе в сериале «Игра престолов». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Актер приехал по приглашению украинского режиссера Екатерины Чепуры. Всего в Киеве Глисон проведет три-четыре дня. Ему уже удалось пообщаться с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. В ближайшее время там пройдет благотворительный киноинтенсив с его участием.

Уточняется, что средства, полученные от мероприятий будут направлены на покупку грузовика для ВСУ. Также во время своего визита он встретится с украинскими военными.