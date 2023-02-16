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1 час назад

Звезда «Игры престолов» Глисон приехал в Киев

Елена Прошина

Столицу Украины посетил ирландский актер Джек Глисон, известный по работе в сериале «Игра престолов». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Звезда «Игры престолов» Глисон приехал в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актер приехал по приглашению украинского режиссера Екатерины Чепуры. Всего в Киеве Глисон проведет три-четыре дня. Ему уже удалось пообщаться с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. В ближайшее время там пройдет благотворительный киноинтенсив с его участием.

Уточняется, что средства, полученные от мероприятий будут направлены на покупку грузовика для ВСУ. Также во время своего визита он встретится с украинскими военными.

Ранее сообщалось, что Киев посетил французский режиссер, обладатель премии «Оскар» Мишель Хазанавичус. Цель его визита в украинскую столицу не разглашалась. До этого кинематографист передал 125 тыс. евро на восстановление больницы в Изюме.

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