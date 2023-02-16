Мюнхенская конференция может потерять статус глобальной площадки без РФ и Ирана

Мюнхенская конференция может потерять статус глобальной переговорной площадки в связи с отсутствием среди ее участников России и Ирана. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам экс-председателя мюнхенского форума Вольфганга Ишингера, площадка форму всегда была важной "платформой для неформального общения со странами-оппонентами, с которыми официальные контакты почти не поддерживались или же вообще отсутствовали".

Еще один эксперт заявил, что конференция возвращается к формату "холодной войны". В то время "речь шла о проявлении стойкости, силы и сплоченности трансатлантического альянса, а вовсе не о глобальных проблемах".

Один из немецких дипломатов добавил, что при сохранении такой тенденции Мюнхенская конференция станет локальным форумом.