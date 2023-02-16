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1 час назад

FT: Мюнхенская конференция может потерять статус глобальной площадки без РФ и Ирана

Газета.Ru

Мюнхенская конференция может потерять статус глобальной переговорной площадки в связи с отсутствием среди ее участников России и Ирана. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Мюнхенская конференция может потерять статус глобальной площадки без РФ и Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экс-председателя мюнхенского форума Вольфганга Ишингера, площадка форму всегда была важной "платформой для неформального общения со странами-оппонентами, с которыми официальные контакты почти не поддерживались или же вообще отсутствовали".

Еще один эксперт заявил, что конференция возвращается к формату "холодной войны". В то время "речь шла о проявлении стойкости, силы и сплоченности трансатлантического альянса, а вовсе не о глобальных проблемах".

Один из немецких дипломатов добавил, что при сохранении такой тенденции Мюнхенская конференция станет локальным форумом.

Ранее сообщалось, что aэропорт Мюнхена — вторая по пассажиропотоку воздушная гавань в стране — не будет обслуживать регулярные рейсы 17 февраля из-за забастовки.

В мире,Вольфганг Ишингер,
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