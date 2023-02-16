В Молдавии нашли обломки упавшей ракеты

Молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщает NewsMarker со ссылкой на МВД страны.

Фото: Moldovan Interior Ministry via AP Moldovan Interior Ministry via AP

Обломки были найдены на севере Молдавии возле пропускного пункта Ларга. Зону оцепили, туда выехали саперы и сотрудники прокуратуры. Кому принадлежала ракета, пока неизвестно

В МВД подчеркнули, что это уже четвертый случай падения обломков в Молдавии за время украинского кризиса.

В частности, обломки ракеты на территории Молдавии находили в середине января. Тогда они были обнаружены в граничащем с Украиной районе Бричаны.

Среди обломков оказалась боеголовка с примерно 80 килограммами взрывчатки.