Медведчук рассказал о предложении Зеленского покинуть страну

Украинский политик Виктор Медведчук, который был главой политсовета запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), рассказал, что президент страны Владимир Зеленский чувствовал в нем для себя опасность и присылал людей с предложениями "уехать на несколько месяцев", когда тот уже находился под домашним арестом.
"Мне в течение этого года, когда я находился под домашним арестом, власть предлагала поехать через своих посредников за границу "на месяца два-три". <...> От Зеленского, от его руководителя администрации (видимо, имеется в виду глава офиса президента Украины Андрей Ермак - прим. ТАСС) приезжали люди. Я не просто мешал, они чуяли - и абсолютно справедливо - во мне главную опасность", - сказал Медведчук в четверг в интервью ПервПервому каналу.
Политик добавил, что возможности выехать с Украины у него сохранялись. "Конечно, у меня была возможность [уехать]. Мне предлагали различные варианты покинуть Украину", - сказал он.
Медведчуку в мае 2021 года предъявили обвинения по статье о госизмене и "содействии деятельности террористических организаций". Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 27 февраля прошлого года адвокат политика Лариса Чередниченко сообщила, что он покинул свой дом в Киеве из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 12 апреля Зеленский заявил о задержании Медведчука. Освобождение политика стало возможным в конце сентября прошлого года в результате состоявшегося между Киевом и Москвой обмена удерживаемыми лицами. 10 января 2023 года Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства, при этом в украинской прокуратуре заявили, что не снимут с него обвинений в государственной измене.