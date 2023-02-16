Медведчук рассказал о предложении Зеленского покинуть страну

Украинский политик Виктор Медведчук, который был главой политсовета запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), рассказал, что президент страны Владимир Зеленский чувствовал в нем для себя опасность и присылал людей с предложениями "уехать на несколько месяцев", когда тот уже находился под домашним арестом.

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"Мне в течение этого года, когда я находился под домашним арестом, власть предлагала поехать через своих посредников за границу "на месяца два-три". <...> От Зеленского, от его руководителя администрации (видимо, имеется в виду глава офиса президента Украины Андрей Ермак - прим. ТАСС) приезжали люди. Я не просто мешал, они чуяли - и абсолютно справедливо - во мне главную опасность", - сказал Медведчук в четверг в интервью ПервПервому каналу.

Политик добавил, что возможности выехать с Украины у него сохранялись. "Конечно, у меня была возможность [уехать]. Мне предлагали различные варианты покинуть Украину", - сказал он.