В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
54 минуты назад

"Укрэнерго": ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов

Газета.Ru

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что прямой ущерб энергосистеме Украины от ударов по энергетической инфраструктуре составит сотни миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

В "Укрэнерго" назвали сумму ущерба энергосистеме Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Прямой ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами", - сказал Кудрицкий.

По его словам, предварительная оценка ущерба появится в ближайшие недели. Он добавил, что даже если в стране будет наблюдаться какой-то период дефицита энергетических мощностей, на него в долгой перспективе нельзя рассчитывать.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженными силами Российской Федерации стали наноситься 10 октября 2022 года - через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по данным российский властей стоят украинские спецслужбы.

15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

Ранее сообщалось, что Украина восполняет дефицит мощности в поврежденной энергосистеме за счет АЭС и импорта электроэнергии из Евросоюза. Об этом заявили специалисты энергетического сектора Украины.

В мире,Владимир Кудрицкий,Денис Шмыгаль,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители