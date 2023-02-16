В "Укрэнерго" назвали сумму ущерба энергосистеме Украины

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что прямой ущерб энергосистеме Украины от ударов по энергетической инфраструктуре составит сотни миллионов долларов. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

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"Прямой ущерб энергосистеме Украины составит сотни миллионов долларов, а экономические потери исчисляются миллиардами", - сказал Кудрицкий.

По его словам, предварительная оценка ущерба появится в ближайшие недели. Он добавил, что даже если в стране будет наблюдаться какой-то период дефицита энергетических мощностей, на него в долгой перспективе нельзя рассчитывать.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженными силами Российской Федерации стали наноситься 10 октября 2022 года - через два дня после взрыва на Крымском мосту, за которым, по данным российский властей стоят украинские спецслужбы.

15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя.