Лукашенко рассказал о перспективах ядерного удара по Америке из Белоруссии

Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном вооружении, страна не собирается наносить удар по Америке, передает БелТа со ссылкой на заявление президента республики Александра Лукашенко. По его словам, подобное оружие было выведено по настоянию США.

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Нам стратегическое оружие абсолютно не нужно. Мы не собираемся убивать американцев и осуществлять пуски ядерных стратегических ракет с территории Беларуси, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил, что ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое.

Поэтому нам стратегическое ядерное оружие не нужно. Мы не собираемся наносить удар по Америке и даже по европейским странам. А тактическое ядерное оружие — это о нем идет речь, чтобы были подготовлены эти самолеты, которые могут нести тактическое ядерное оружие, — сказал Лукашенко.