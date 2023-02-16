В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
59 минут назад

Поляки перестают поддерживать прием украинских беженцев

Елена Прошина

Все меньше жителей Польши стали одобрять прием беженцев из Украины в страну. По мнению поляков, власти помогают переселенцам больше, чем своим гражданам. Об этом пишет РИА Новости.

Поляки перестают поддерживать прием украинских беженцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно результатам опроса исследовательской группы Openfield, на сегодняшний день уровень одобрения является самым низким с момента начала спецоперации и составляет 67%. За этот год всего было проведено пять таких опросов, самый высокий показатель был зафиксирован 4 марта 2022 года – тогда действия властей одобряли 88% опрошенных.

Также все меньше поляков верит в то, что Украине удастся противостоять России. Еще осенью на это надеялись 43,2% жителей, а сегодня - 37,5%. При этом 60,4% респондентов считают, что приезжие украинцы получают от государства больше помощи, чем сами жители. В октябре так считали 55,7% респондентов.

Напомним, согласно официальным данным, с начала СВО в Польшу прибыло около 10 млн украинских беженцев. В настоящее время в стране остаются порядка 1,5 млн из них.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители