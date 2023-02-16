Поляки перестают поддерживать прием украинских беженцев

Все меньше жителей Польши стали одобрять прием беженцев из Украины в страну. По мнению поляков, власти помогают переселенцам больше, чем своим гражданам. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно результатам опроса исследовательской группы Openfield, на сегодняшний день уровень одобрения является самым низким с момента начала спецоперации и составляет 67%. За этот год всего было проведено пять таких опросов, самый высокий показатель был зафиксирован 4 марта 2022 года – тогда действия властей одобряли 88% опрошенных.

Также все меньше поляков верит в то, что Украине удастся противостоять России. Еще осенью на это надеялись 43,2% жителей, а сегодня - 37,5%. При этом 60,4% респондентов считают, что приезжие украинцы получают от государства больше помощи, чем сами жители. В октябре так считали 55,7% респондентов.