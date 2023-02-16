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1 час назад

Экс-президент Грузии допустил участие грузинских военных на стороне России в конфликте с Украиной

Деловая газета "Взгляд"

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси допустили участие грузинских военных на стороне РФ в конфликте с Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не исключаю, что грузинское государство напрямую поможет России против Украины... Мы очень нужны России... К сожалению, мне кажется реальным, что грузинское государство вооруженными силами поможет России и призовет грузинских солдат отправиться воевать на Украину», – сказал бывший президент в интервью оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первый).

Это заявление вызвало гневные комментарии в политических кругах Грузии, которая на всех уровнях поддерживает Украину, но при этом не ввела прямые санкции против России.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили назвал экс-президента «членом глобальной партии войны, для которого нет осознания государства и народа».

Глава оппозиционной парламентской партии «Граждане» депутат Александр Элисашвили заявил, что «обескуражен» заявлением Маргвелашвили.

По его словам, бывший президент «оскорбил грузинских военных».

«Как он, бывший верховный главнокомандующий, мог произнести вообще слова о том, что грузинские военные будут сражаться на стороне России?! Дальше упасть невозможно!», – сказал Александр Элисашвили.

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