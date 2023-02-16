В Тбилиси допустили участие грузинских военных на стороне РФ в конфликте с Украиной

«Я не исключаю, что грузинское государство напрямую поможет России против Украины... Мы очень нужны России... К сожалению, мне кажется реальным, что грузинское государство вооруженными силами поможет России и призовет грузинских солдат отправиться воевать на Украину», – сказал бывший президент в интервью оппозиционной телекомпании «Пирвели» («Первый).