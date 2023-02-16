Чиновник из США удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше

Фотография нашивки с Бандерой исчезла из Twitter старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Массаро опубликовал в соцсети снимок, где он одет в зеленую кофту с нашивкой с изображением нацистского лидера Бандеры и эмблемой «Тризуб» (организация запрещена в России как экстремистская).

В прошлом году Пол Массаро опубликовал в соцсети карту, на которой показано, как увеличилась территория России с 1471 года. Политик задался вопросом, каким образом это произошло и уличил Москву в колониализме. В ответ на это пользователи высмеяли Массаро и сочли его недостаточно эрудированным. Политику посоветовали поучить историю и задаться вопросом о колониализме в отношении США.