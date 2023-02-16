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33 минуты назад

Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из соцсети

Елена Прошина

Фотография нашивки с Бандерой исчезла из Twitter старшего советника американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пола Массаро. Об этом пишет РИА Новости.

Чиновник из США удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Массаро опубликовал в соцсети снимок, где он одет в зеленую кофту с нашивкой с изображением нацистского лидера Бандеры и эмблемой «Тризуб» (организация запрещена в России как экстремистская).

«Удалено по просьбе хорошего польского друга. Да благословит Господь польско-украинскую дружбу, и пусть она останется крепкой навсегда», — написал он.

Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

В прошлом году Пол Массаро опубликовал в соцсети карту, на которой показано, как увеличилась территория России с 1471 года. Политик задался вопросом, каким образом это произошло и уличил Москву в колониализме. В ответ на это пользователи высмеяли Массаро и сочли его недостаточно эрудированным. Политику посоветовали поучить историю и задаться вопросом о колониализме в отношении США.

В мире,"Тризуб" им. Степана Бандеры,
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