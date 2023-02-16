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51 минуту назад

Генпрокурор Техаса решил подать в суд на Байдена

Мария Иванова

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон решил подать в суд на президента США Джо Байдена из-за подписания 1,7-триллионного бюджета на 2023 год. Об этом сообщается на сайте прокурора.

Генпрокурор Техаса решил подать в суд на Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Пакстона, подписание бюджета было незаконным из-за отсутствия кворума в Палате представителей (этого требует Конституция США).

Когда Палата представителей приняла закон о бюджете в декабре 2022-го, на голосовании присутствовало менее половины ее членов, многие проголосовали по доверенности, подчеркнул Пакстон.

При этом Конституция США требует от Палаты без кворума переносить заседания или «принуждать к явке отсутствующих членов».

«Поскольку "присутствие" означает физическое присутствие, Конституция США не разрешает голосование по доверенности для образования кворума», - заявил прокурор.

По его мнению, поскольку общий законопроект о расходах не был принят при наличии реального кворума в Палате представителей, он «никогда не был принят на законных основаниях», является неконституционным, и федеральному правительству следует запретить его реализацию.

«Конституция США не разрешает Палате представителей принимать законопроекты на триллион долларов, когда больше половины ее членов находятся в своих домах, в отпуске или где-то еще, кроме Капитолия. Наши отцы-основатели перевернулись бы в гробу», - заявил Пакстон.

Он отметил, что Байден, «который находится в Вашингтоне уже полвека», должен был знать, что не может подписать этот проект бюджета по закону.

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Законопроект о расходах бюджета на сумму 1,7 триллиона долларов был принят Сенатом 22 декабря 2022 года, утвержден Палатой представителей на следующий день и затем подписан Джо Байденом. Законопроект, среди прочего, включает экстренную помощь Украине в размере 45 миллиардов долларов.

В мире,Кен Пакстон,Джозеф Байден,
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