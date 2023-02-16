Байден пообещал не допустить дефолта в США

Президент США Джо Байден пообещал, что не допустит объявления страной дефолта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление американского лидера на мероприятии в Мэриленде.

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Он заявил, что объявление США дефолта станет катастрофой. Байден считает, что во избежание подобного развития событий Конгресс обязан одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.

В то же время глава США отметил, что государственный долг страны копился последние 200 лет. В данный момент он достигает 31,4 триллиона долларов.

Ранее бюджетное управление Конгресса обратило внимание на риск объявления США дефолта уже в июле-сентябре 2023 года. По их оценке, реализация этого сценария неизбежна, если лимиты государственного долга не будут повышена. Администрация Байдена призвала членов Конгресса оперативно и без каких-либо условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.