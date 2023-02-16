Байден пообещал не допустить дефолта в США

Президент США Джо Байден пообещал, что не допустит объявления страной дефолта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление американского лидера на мероприятии в Мэриленде.
Он заявил, что объявление США дефолта станет катастрофой. Байден считает, что во избежание подобного развития событий Конгресс обязан одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.
В то же время глава США отметил, что государственный долг страны копился последние 200 лет. В данный момент он достигает 31,4 триллиона долларов.
Ранее бюджетное управление Конгресса обратило внимание на риск объявления США дефолта уже в июле-сентябре 2023 года. По их оценке, реализация этого сценария неизбежна, если лимиты государственного долга не будут повышена. Администрация Байдена призвала членов Конгресса оперативно и без каких-либо условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие.
В январе члены Республиканской партии в Конгрессе США выступили с инициативой отказаться от привязки уровня государственного долга страны к фиксированному значению в долларовом эквиваленте. Вместо этого они предлагают перейти на соотношение долга к ВВП. Законодатель Брайан Фитцпатрик подчеркнул, что в 2008 году задолженность США составляла около 40% от ВВП страны. В 2023 году этот показатель равен 125%.