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30 минут назад

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Газета.Ruиещё 8

Вечером 16 февраля в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального сервиса для оповещения граждан.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: YouTubeYouTube

Уточняется, что сирена звучит в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Ранее газета "Страна.ua" сообщала о воздушной тревоге на всей территории Украины. Сирена прозвучала в том числе на территориях Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

По данным "Общественных новостей", во Львовской области в результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, из людей никто не пострадал.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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