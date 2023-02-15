США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Глава Минфина США Джанет Йеллен рассказала, что Штаты предложат своего кандидата на должность руководителя Всемирного банка. Она добавила, что Вашингтон рассчитывает на его быстрое утверждение. Об этом пишет «Прайм».
Отмечается, что согласно традиции, Всемирный банк возглавляют граждане США, а Международный валютный фонд - специалисты из европейский стран.
Джанет Йеллен подчеркнула, что кандидат продолжит работу организации в «сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания».
По ее словам, в его задачу также будет входить трансформация банков развития с тем, чтобы они в полной мере соответствовали вызовам XXI века.
Уточняется, что нынешний глава банка Дэвид Малпасс в среду, 15 февраля, объявил о решении покинуть свой пост до конца финансового года.