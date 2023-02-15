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15 минут назад

Вашингтон планирует направить Киеву дополнительную поддержку на $9,9 миллиарда

Илья Родин

Вашингтон намеревается в ближнесрочной перспективе направить Киеву $9,9 млрд дополнительной бюджетной поддержки, рассказала представитель Госдепа США Дафна Рэнд. Об этом пишет РИА «Новости».

Вашингтон решил передать Киеву еще $9,9 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рэнд уточнила, что Госдеп планирует предоставить Украине $9,9 млрд. Она добавила, что специалисты могут «содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности».

Чиновник пояснила, что при необходимости бюджетная поддержка будет оказана в дополнительных объемах.

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Штаты в общей сложности выделили ранее на прямую бюджетную помощь Украине $13 млрд, резюмировала Рэнд.

Ранее бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе раскритиковал решение властей Украины о предоставлении крупной американской компании прав на восстановление страны после окончания военных действий.

Жюйе напомнил, что Париж потратил на помощь Киеву 7,5 млрд евро. По его мнению, страна фактически потеряла эти деньги.

В мире,Правительство Украины,Госдеп США,
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