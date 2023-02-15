Вашингтон решил передать Киеву еще $9,9 млрд

Вашингтон намеревается в ближнесрочной перспективе направить Киеву $9,9 млрд дополнительной бюджетной поддержки, рассказала представитель Госдепа США Дафна Рэнд. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рэнд уточнила, что Госдеп планирует предоставить Украине $9,9 млрд. Она добавила, что специалисты могут «содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности».

Чиновник пояснила, что при необходимости бюджетная поддержка будет оказана в дополнительных объемах.

Штаты в общей сложности выделили ранее на прямую бюджетную помощь Украине $13 млрд, резюмировала Рэнд.

Ранее бывший разведчик службы DGSE Ален Жюйе раскритиковал решение властей Украины о предоставлении крупной американской компании прав на восстановление страны после окончания военных действий.