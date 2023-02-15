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37 минут назад

Источник Reuters: ЕС может запретить RT Arabic на своей территории

RT на русском

Евросоюз может запретить RT Arabic на своей территории в рамках новых антироссийских санкций. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

ЕС может запретить RT Arabic на своей территории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый пакет ограничительных мер собираются ввести к годовщине начала спецоперации 24 февраля, отмечает агентство.

Мари-Кристин Сарагос, глава французского медиахолдинга France Médias Monde, который включает в себя France24 и RFI, удивилась цензуре ЕС в отношении RT.

По её словам, удивителен тот факт, что «западные демократии в качестве санкций в воинственной обстановке первым делом прибегают к оружию цензуры».

Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет RT и Sputnik «создал опасный прецедент», и назвал его неэффективным.

В мире,Рикардо Гутьеррес,ЕС,
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