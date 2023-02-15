В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
56 минут назад

Госдеп утверждает, что КНР стала "более репрессивной" и "более агрессивной"

ТАСС

Американская администрация утверждает, что власти Китая стали "более репрессивными" в отношении собственного населения и "более агрессивными" на мировой арене.

Госдеп: КНР стала "более репрессивной" и "более агрессивной"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Нынешние безответственные акты КНР полностью высвечивают то, что мы давно понимали: что КНР стала более репрессивной во внутриполитическом плане и более агрессивной за рубежом", - заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя в ходе выступления в вашингтонском Институте Брукингса недавний перехват китайского аэростата в американском воздушном пространстве.

Одновременно Шерман заверила, что США "не стремятся к конфликту с КНР" и не хотят "новой холодной войны". Вашингтон выступает за сохранение каналов связи с Пекином и взаимодействие в тех сферах, где это отвечает интересам обеих сторон и мирового сообщества в целом, сказала заместитель главы внешнеполитического ведомства.

"Мы продолжим предостерегать КНР от предоставления военной поддержки России <...> и принимать меры в отношении тех структур КНР, которые занимаются вредоносной деятельностью", - добавила Шерман.

В мире,Уэнди Шерман,Госдеп США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители