Госдеп: КНР стала "более репрессивной" и "более агрессивной"

Американская администрация утверждает, что власти Китая стали "более репрессивными" в отношении собственного населения и "более агрессивными" на мировой арене.

"Нынешние безответственные акты КНР полностью высвечивают то, что мы давно понимали: что КНР стала более репрессивной во внутриполитическом плане и более агрессивной за рубежом", - заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман , комментируя в ходе выступления в вашингтонском Институте Брукингса недавний перехват китайского аэростата в американском воздушном пространстве.

Одновременно Шерман заверила, что США "не стремятся к конфликту с КНР" и не хотят "новой холодной войны". Вашингтон выступает за сохранение каналов связи с Пекином и взаимодействие в тех сферах, где это отвечает интересам обеих сторон и мирового сообщества в целом, сказала заместитель главы внешнеполитического ведомства.