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19 минут назад

Сноуден заявил о слежке за пользователями Windows

Газета.Ru

Экс-сотрудник ЦРУ и агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предупредил пользователей операционной системы Windows, что разработчики из Microsoft следят за ними, собирая все личные данные аккаунтов внутри версий ОС. Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопрос о причинах использования Linux.

Сноуден заявил о слежке за пользователями Windows
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я использую Linux, потому что Windows собирает и сообщает информацию о вашем компьютере и о том, как вы его используете, и это поведение нельзя полностью отключить", - рассказал он.

По словам Сноудена, для личных целей следует отказаться от Windows, чтобы минимизировать риски. Он также указал на то, что Microsoft использует "замысловатый язык", чтобы сбить с толку пользователей и убедить их в безопасности сбора данных.

"Реальность такова, что Windows - это продукт, созданный не для пользователей, а для Microsoft. Вы не должны использовать его, если у вас есть выбор", - заключил бывший специалист агентства национальной безопасности США.

Ранее Эдвард Сноуден призвал закрыть министерство внутренней безопасности США за планы ведомства стать "полицией высказываний".

В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт и принял присягу гражданина России.

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