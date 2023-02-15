Сноуден заявил о слежке за пользователями Windows

Экс-сотрудник ЦРУ и агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предупредил пользователей операционной системы Windows, что разработчики из Microsoft следят за ними, собирая все личные данные аккаунтов внутри версий ОС. Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопрос о причинах использования Linux.
"Я использую Linux, потому что Windows собирает и сообщает информацию о вашем компьютере и о том, как вы его используете, и это поведение нельзя полностью отключить", - рассказал он.
По словам Сноудена, для личных целей следует отказаться от Windows, чтобы минимизировать риски. Он также указал на то, что Microsoft использует "замысловатый язык", чтобы сбить с толку пользователей и убедить их в безопасности сбора данных.
"Реальность такова, что Windows - это продукт, созданный не для пользователей, а для Microsoft. Вы не должны использовать его, если у вас есть выбор", - заключил бывший специалист агентства национальной безопасности США.
Ранее Эдвард Сноуден призвал закрыть министерство внутренней безопасности США за планы ведомства стать "полицией высказываний".
В декабре 2022 года Сноуден получил российский паспорт и принял присягу гражданина России.