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25 минут назад

На Украине рассказали о переговорах с МВФ под землей

Lenta.ruиещё 1

Замглавы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук рассказал о переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении республике 1,4 миллиарда долларов экстренной финансовой помощи, предоставленной Киеву весной 2022 года. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

На Украине рассказали о переговорах с МВФ под землей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в момент обсуждения сделки с МВФ по видеосвязи в Киеве объявили воздушную тревогу, а сотрудникам НБУ пришлось переместиться в подземное укрытие.

«Члены правления собрались перед ноутбуком в узком четырехметровом помещении и продолжили консультации. Думаю, команда МВФ была впечатлена», — отметил Николайчук.

О выделении Украине экстренной помощи в размере 1,4 миллиарда долларов МВФ объявил в марте 2022 года. Аналогичную сумму фонд выделял Киеву также в сентябре.

В мире,Сергей Николайчук,Международный валютный фонд,
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