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12 минут назад

СБУ провела обыск у экс-чиновника, отвечавшего за закупки оружия для армии

ТАСС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у экс-главы департамента Минобороны Александра Лиева, отвечавшего за закупки вооружения. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин.

СБУ провела обыск у экс-чиновника, отвечавшего за закупки оружия для армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Telegram-канале политик опубликовал фотокопию ответа заместителя главы СБУ Анатолия Сандурского на его депутатский запрос. В частности, в спецслужбе сообщили, что обыски проходили у Лиева 10 февраля в рамках дела о создании препятствий деятельности Вооруженных сил Украины. По информации Юрчишина, сам Лиев заявляет, что он проходит по делу, в рамках которого у него прошел обыск, как обвиняемый.

1 февраля и.о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев подал в отставку. За день до этого издание "Украинская правда" опубликовало статью, в которой содержались утверждения, что он якобы занимался пророссийской деятельностью, когда с 2010 по 2014 год был министром курортов и туризма Крыма. Лиев назвал публикацию вбросом, направленным на дискредитацию министра обороны Украины Алексея Резникова.

В последние недели на Украине идет скандал вокруг Минобороны после публикации журналистского расследования о поставках продовольствия в армию по завышенным ценам. После этого были вынуждены подать в отставку замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок ведомства Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в коррупции и препятствовании деятельности ВСУ. На фоне скандала появились слухи о возможной отставке министра обороны Резникова.

В мире,Армия,Анатолий Сандурский,Вячеслав Шаповалов,Алексей Резников,Верховная Рада,СБУ,
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