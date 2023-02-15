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19 минут назад

Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии Сергея Чаулина лишили ВНЖ и выслали из страны

Газета.Ru

Лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» и организатора акций «Бессмертный полк» в Эстонии Сергея Чаулина лишили вида на жительство (ВНЖ) и выслали из страны. Об этом говорится в пресс-релизе департамента полиции безопасности, передает портал Rus.ERR.

Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии лишили ВНЖ и выслали из страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он был лишен вида на жительство по предложению Полиции безопасности Департамент полиции и погранохраны.

В департаменте полиции безопасности рассказали, что Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля. Он не имел гражданство страны и проживал в ней на основании долгосрочного вида на жительство. По законам Эстонии, ВНЖ может быть признан недействительным, если человек представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности.

Как заявили в полиции безопасности, Чаулин «долгое время активно распространял враждебную пропаганду, годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения».

Чаулин подтвердил порталу, что его депортировали и в данный момент он находится в России. По словам мужчины, его вызвали в полицию под предлогом отдать портреты Бессмертного полка, там ему предъявили обвинения (по какой конкретно статье он не уточнил), забрали телефон, документы и выслали из страны.

11 января МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева, уведомив его о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми человек.

В мире,Владимир Липаев,Сергей Чаулин,
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