Первый министр Шотландии заявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку со своего поста, а также главы Шотландской национальной партии (SNP). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

«Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии», - заявила она в ходе пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет избран новый министр. Она также заявила, что отставка не связана с политикой Шотландии.

Стерджен добавила, что решение уйти сложно далось ей, она его обдумывала несколько недель. В итоге политик решила, что сейчас для этого самое время.