В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
43 минуты назад

Первый министр Шотландии заявила об отставке

Елена Прошина

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку со своего поста, а также главы Шотландской национальной партии (SNP). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Первый министр Шотландии заявила об отставке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии», - заявила она в ходе пресс-конференции.

При этом она подчеркнула, что продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет избран новый министр. Она также заявила, что отставка не связана с политикой Шотландии.

Стерджен добавила, что решение уйти сложно далось ей, она его обдумывала несколько недель. В итоге политик решила, что сейчас для этого самое время.

Напомним, первым министром страны Стерджен стала в 2014 году. В этой должности она сменила Алекса Салмонда. Ранее она планировала провести референдум об отделении от Великобритании.

В мире,Алекс Салмонд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители