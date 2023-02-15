Первый министр Шотландии заявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен уходит в отставку со своего поста, а также главы Шотландской национальной партии (SNP). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.
«Сегодня я объявляю о своем намерении уйти с должности первого министра и лидера моей партии», - заявила она в ходе пресс-конференции.
При этом она подчеркнула, что продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет избран новый министр. Она также заявила, что отставка не связана с политикой Шотландии.
Стерджен добавила, что решение уйти сложно далось ей, она его обдумывала несколько недель. В итоге политик решила, что сейчас для этого самое время.
Напомним, первым министром страны Стерджен стала в 2014 году. В этой должности она сменила Алекса Салмонда. Ранее она планировала провести референдум об отделении от Великобритании.