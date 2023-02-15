Обзор иноСМИ: как россияне въезжают в Финляндию, неопознанный шар над Киевом

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Bloomberg раскрыло детали десятого пакета санкций

Видео дня

Агентство Bloomberg рассказало, что ЕС может продлить приостановку лицензий на вещание российских государственных СМИ в десятом пакете санкций. Кроме того, санкции могут быть введены против Альфа-банка, Росбанка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния России

Также Еврокомиссия предложила усилить обязательства по отчетности по замороженным активам, связанным с подсанкционными российскими компаниями и физлицами. Bloomberg объяснило, что ЕС может заставить европейские банки отчитываться об активах ЦБ России. Это рассматривается как первый шаг к изучению вариантов возможной передачи этих средств Украине.

НЛО в форме шара появился над Киевом

В небе над Киевом в ночь на 15 февраля появился неопознанный летающий объект в форме шара. Издание «Страна» опубликовало несколько видео, на которых запечатлен НЛО.

На записях видно, как круглый объект светится в ночном небе. Представитель ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что в небе над Украиной появились шары с угловыми отражателями, якобы прилетевшие с территории России для разведки. Они двигаются с небольшой скоростью, отмечали в ВСУ.

Россияне научились пробираться в Финляндию

Российские туристы нашли способ попасть в Финляндию, несмотря на ограничения на поездки, сообщает Yle. Россияне приезжают на шопинг-туризм через Норвегию и финская таможня не имеет возможности остановить это движение из-за шенгенских правил.

В Няятямё финско-норвежскую границу каждый день пересекает множество российских автомобилей, подчеркивает издание. Такой способ посещения Финляндии является полностью легальным, так как после прохождения через норвежскую пограничную станцию Стурскуг путешественники имеют право перемещаться по всей шенгенской зоне. Санкции, введенные ЕС в отношении России, запрещают в том числе вывоз в РФ предметов роскоши, то есть товаров стоимостью более 300 евро. Некоторые финские продавцы могут попросить паспорт у покупателей, а другие относятся к этому проще - контролировать выполнение этих мер должна таможня, отмечает Yle.

Fox News: в Twitter стало свободнее благодаря Маску

Телеведущий Джо Роган заявил, что после покупки Twitter Илоном Маском пользователи соцсети начали высказываться свободнее. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на подкаст Рогана на Fox News.

По словам Рогана, люди больше не боятся возможности потерять аккаунт из-за высказанного мнения. Сам Маск считает свободу слова основой демократии, а Twitter - «цифровой городской площадью», где часто обсуждаются важнейшие для будущего человечества вопросы. Он пообещал, что в Twitter больше не будет культуры отмены.

«Газовый рынок Европы на американских горках»

Благодаря мягкой зиме этого года в Европе скопились необычно большие запасы газа. Однако предсказать, хватит ли их на следующий отопительный сезон, невозможно, пишет Seznam zprávy.