СМИ: Турции понадобится построить 300 тысяч новых жилых зданий

Порядка 300 тыс. новых жилых зданий должны быть построены в переживших землетрясения турецких регионах для восполнения утраченного жилого фонда. Об этом в среду сообщает газета Yeni Şafak.

По ее данным, в результате масштабной инспекции выявлено, что более 211 тыс. строений получили сильные или критические повреждения. Всего было осмотрено около 370 тыс. зданий. В 10 пострадавших провинциях необходимо будет заново построить 400 тыс. зданий, из которых около 300 тыс. - это жилой фонд.

Управление по вопросам жилой застройки Турции уже приступило к реализации плана восстановления. На первом этапе оно возведет 30 тыс. зданий, а к июню эта цифра возрастет до 100 тыс.