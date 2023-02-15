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12 минут назад

СМИ: Турции понадобится после землетрясений построить 300 тыс. новых жилых зданий

ТАССиещё 1

Порядка 300 тыс. новых жилых зданий должны быть построены в переживших землетрясения турецких регионах для восполнения утраченного жилого фонда. Об этом в среду сообщает газета Yeni Şafak.

СМИ: Турции понадобится построить 300 тысяч новых жилых зданий
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

По ее данным, в результате масштабной инспекции выявлено, что более 211 тыс. строений получили сильные или критические повреждения. Всего было осмотрено около 370 тыс. зданий. В 10 пострадавших провинциях необходимо будет заново построить 400 тыс. зданий, из которых около 300 тыс. - это жилой фонд.

Управление по вопросам жилой застройки Турции уже приступило к реализации плана восстановления. На первом этапе оно возведет 30 тыс. зданий, а к июню эта цифра возрастет до 100 тыс.

Специалисты выявили, что 98% разрушенных зданий - это постройки, возведенные до 1999 года, когда страна пережила разрушительное землетрясение. После того бедствия были приняты новые нормативы строительства. Причиной обрушения большинства зданий в этот раз эксперты назвали разжижение грунтов под фундаментами строений. Это произошло из-за отсутствия правильно построенных подземных коммуникаций и упущений инженеров при проектировании и строительстве. Почва под зданиями повела себя не как твердое тело, и многие дома буквально опрокинулись вместе с фундаментом под действием подземных толчков.

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