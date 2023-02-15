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1 час назад

СМИ раскрыли судьбу доставленного в ЕС украинского зерна

Лера Букина

Украинская пшеница, которая вывозилась по «зерновым коридорам», используется в качестве корма для свиноводства, хотя должна была поступать в африканские страны, находящиеся в бедственном положении. Об этом сообщает издание Exxpress.

СМИ раскрыли судьбу доставленного в ЕС украинского зерна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам экономического обозревателя Михаэля Коха, Евросоюз стремился создать коридор для поставок украинского зерна морским путем, чтобы предотвратить голод в беднейших государствах. Но пшеница туда «почти не попала», отметил обозреватель.

Автор указывает на финансовую выгоду Украины, которой власти Испании заплатили больше, чем могли предложить страны Африки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказался о продлении зерновой сделки в марте на следующие 120 дней. Он заявил, что позиция Москвы по данному вопросу не менялась. По словам высокопоставленного дипломата, без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия - ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы беспрепятственного продления «зерновой сделки» будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных.

Так называемую «продуктовую» или «зерновую сделку» заключили в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН. Она предполагает безопасный вывоз зерна из украинских портов на мировые рынки.

В мире,Михаэль Кох,Сергей Вершинин,Василий Небензя,МИД России,ООН,ЕС,
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