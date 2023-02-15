СМИ раскрыли судьбу доставленного в ЕС украинского зерна

Украинская пшеница, которая вывозилась по «зерновым коридорам», используется в качестве корма для свиноводства, хотя должна была поступать в африканские страны, находящиеся в бедственном положении. Об этом сообщает издание Exxpress.

По словам экономического обозревателя Михаэля Коха, Евросоюз стремился создать коридор для поставок украинского зерна морским путем, чтобы предотвратить голод в беднейших государствах. Но пшеница туда «почти не попала», отметил обозреватель.

Автор указывает на финансовую выгоду Украины, которой власти Испании заплатили больше, чем могли предложить страны Африки.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин высказался о продлении зерновой сделки в марте на следующие 120 дней. Он заявил, что позиция Москвы по данному вопросу не менялась. По словам высокопоставленного дипломата, без осязаемых результатов по реализации меморандума Россия - ООН, прежде всего по реальному снятию санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция стамбульских пакетных договоренностей и простое продление украинского документа нецелесообразны.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы беспрепятственного продления «зерновой сделки» будут зависеть от того, равный ли прогресс в реализации обеих ее составных.