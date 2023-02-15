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52 минуты назад

В ООН пообещали ряду стран «смертный приговор» из-за повышения уровня моря

Елена Прошина

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил, что повышение глобального уровня моря подвергает риску такие страны, как Бангладеш, Китай, Индию и Нидерланды, сообщает Associated Press.

В ООН пообещали ряду стран «смертный приговор» из-за повышения уровня моря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Под риском серьезной опасности находятся 900 миллионов человек, живущих в низменных прибрежных районах. Уровень моря значительно повысится, даже если глобальное потепление «чудесным образом» ограничится 1,5 градусами Цельсия. Гутерриш предупредил, что Земля, скорее всего, находится на пути к потеплению, что равносильно «смертному приговору» для стран, уязвимых к этому повышению моря, включая многие малые островные государства.

По словам главы международной организации, помимо стран, находящихся под угрозой, серьезные последствия грозят мегаполисам на всех континентах, включая Каир, Лагос, Мапуту, Бангкок, Дакку, Джакарту, Мумбаи, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Сантьяго.

Отмечается, что глобальный средний уровень моря с 1900 года поднимался быстрее, чем в любое другое столетие за последние 3000 лет. Последствия немыслимы, сказал Гутерриш. Низинные общины и целые страны могут исчезнуть, мир станет свидетелем массового исхода целых народов в библейских масштабах, а конкуренция за пресную воду, землю и другие ресурсы станет еще более ожесточенной.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,
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