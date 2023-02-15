В ООН пообещали ряду стран «смертный приговор» из-за повышения уровня моря

Под риском серьезной опасности находятся 900 миллионов человек, живущих в низменных прибрежных районах. Уровень моря значительно повысится, даже если глобальное потепление «чудесным образом» ограничится 1,5 градусами Цельсия. Гутерриш предупредил, что Земля, скорее всего, находится на пути к потеплению, что равносильно «смертному приговору» для стран, уязвимых к этому повышению моря, включая многие малые островные государства.

По словам главы международной организации, помимо стран, находящихся под угрозой, серьезные последствия грозят мегаполисам на всех континентах, включая Каир, Лагос, Мапуту, Бангкок, Дакку, Джакарту, Мумбаи, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Сантьяго.