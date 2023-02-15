Европу предупредили о риске новой волны беженцев

«Очевидно, что люди, оставшиеся без крова, могут попытаться мигрировать куда-то, чтобы спасти свои жизни, жизни и здоровье своих близких. Конечно, многое здесь зависит от президента Турции РеджРеджепа Эрдогана и его взаимоотношений с Западом: будет ли он создавать новые инструменты для влияния на Европу, используя для этого беженцев, — большой вопрос», — считает Асафов.