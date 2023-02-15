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27 минут назад

Европу предупредили о риске новой волны беженцев

Lenta.ru

Любая тяжелая ситуация в Сирии чревата риском волны миграции в западные страны. Именно к этому может привести землетрясение, произошедшее в стране, особенно с учетом того, что у сирийцев имеется большой опыт миграции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политически аналитик Александр Асафов.

Европу предупредили о риске новой волны беженцев
Фото: ТАССТАСС

«Очевидно, что люди, оставшиеся без крова, могут попытаться мигрировать куда-то, чтобы спасти свои жизни, жизни и здоровье своих близких. Конечно, многое здесь зависит от президента Турции РеджРеджепа Эрдогана и его взаимоотношений с Западом: будет ли он создавать новые инструменты для влияния на Европу, используя для этого беженцев, — большой вопрос», — считает Асафов.

Аналитик напомнил, что именно Турция всегда была регулятором потоков мигрантов в Европу, чем неоднократно шантажировала западные страны. Вместе с тем, он заметил, что сейчас у Эрдогана есть и другие рычаги давления, связанные со вступлением Швеции в НАТО.

«Для самого Эрдогана, для Турции, ситуация, естественно, тоже тяжелая. Потому не исключено, что беженцы могут направиться в ЕСЕС стихийно и бесконтрольно, что чревато большими сложностями для государств. Безусловно, есть вероятность повторения миграционного кризиса 2015 года, что будет иметь свои политические последствия, потому что прошлый кризис, напомню, привел к появлению новой политической силы в Германии», — заметил собеседник Ленты.ру.

8,5 тысячи человек погибли в результате землетрясения в Сирии. Число погибших в стране выросло в два раза, его раскрыл региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Бреннан, передает РИА Новости.

В мире,Ричард Бреннан,Реджеп Эрдоган,ВОЗ,НАТО,ЕС,
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