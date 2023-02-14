Украина создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса

Киев создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Политик уточнил, что правительство страны одобрило законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. «В случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы как минимум на 61 день внутреннего потребления», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что отсрочка выплат по евробондам позволила компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») получить доступ к прямым закупкам природного газа без участия посредников, из-за чего в новых контрактах топливо стало на четверть дешевле, чем годом ранее.