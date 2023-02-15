В небе над Киевом заметили неизвестный воздушный шар

Над Киевом заметили неизвестный воздушный объект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
Как отмечается, объект имеет форму воздушного шара. Каких-либо комментариев от местных властей по поводу летающего объекта на момент публикации не поступало. 14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат также заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары.
В частности, 12 февраля были замечены летающие объекты над Днепропетровской областью. По мнению украинских военнослужащих, воздушные объекты якобы были запущены с территории России.
Ранее сообщалось, что в небе над Соединенными Штатами Америки был сбит четвертый неопознанный летающий объект. Его удалось поразить со второго раза. Позже Белый дом признал, что три неопознанных воздушных объекта, которые были сбиты в воздушном пространстве Соединенных Штатов, потенциально не представляли никакой угрозы. Предполагается, что воздушные объекты могли быть связаны с коммерческой или исследовательской сферами.