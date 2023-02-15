В небе над Киевом заметили неизвестный воздушный шар

Над Киевом заметили неизвестный воздушный объект. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

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Как отмечается, объект имеет форму воздушного шара. Каких-либо комментариев от местных властей по поводу летающего объекта на момент публикации не поступало. 14 февраля представитель командования ВСУ Юрий Игнат также заявил, что над территорией Украины появились воздушные шары.

В частности, 12 февраля были замечены летающие объекты над Днепропетровской областью. По мнению украинских военнослужащих, воздушные объекты якобы были запущены с территории России.