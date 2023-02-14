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21 минуту назад

СМИ: над Румынией заметили метеозонд

Елена Прошина

Система воздушного наблюдения ВВС Румынии заметила в небе над страной метеозонд. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Минобороны государства.

СМИ: над Румынией заметили метеозонд
Фото: wikipediawikipedia

По данным румынского телеканала, объект обнаружили в воздушном пространстве страны около 11:30 по московскому времени.

«Цель имела характеристики, похожие на метеозонд. Она находилась на высоте около 11 тысяч метров на юго-востоке Румынии», — говорится в сообщении.

С целью перехвата объекта в небо были подняты два самолета МиГ-21 Lancer. Они вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти около 11:40 и направились на юго-восток страны. Однако, прибыв на место, экипажи обоих истребителей не смогли обнаружить цель ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты провели в районе, где заметили метеозонд около 30 минут, а затем вернулись на базу.

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