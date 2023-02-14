СМИ: над Румынией заметили метеозонд

«Цель имела характеристики, похожие на метеозонд. Она находилась на высоте около 11 тысяч метров на юго-востоке Румынии», — говорится в сообщении.

С целью перехвата объекта в небо были подняты два самолета МиГ-21 Lancer. Они вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти около 11:40 и направились на юго-восток страны. Однако, прибыв на место, экипажи обоих истребителей не смогли обнаружить цель ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты провели в районе, где заметили метеозонд около 30 минут, а затем вернулись на базу.