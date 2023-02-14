Лукашенко провел с членами правительства "работу над ошибками"

Скрупулезную "работу над ошибками" провел 14 февраля президент Беларуси в ходе совещания с руководством правительства, подвергнув критике чиновников за плохую проработку ряда важных решений, которые были внесены его на рассмотрение.

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Дело в том, поясняет БЕЛТА, что вниманию президента были представлены проекты документов, которые касаются расширения функций центров по обслуживанию бюджетных организаций, финансирования государственных театров, механизма присоединения мало эффективных аграрных организаций к госпредприятиям, поддержки автомобильной машиностроительной компании "МАЗ".

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Не согласившись с рядом предложенных в проектах документов подходов, Лукашенко на конкретных примерах жестко указал ответственным лицам на поверхностный подход при их подготовке, порой недостаточное внимание и к вопросам расходования бюджетных средств.

Со стороны правительства, в частности, было внесено предложение ввести дополнительные меры по работе с проблемными организациями АПК. Президент отверг предложения об огульном подходе при принятии решений о присоединении низкоэффективных сельскохозяйственных организаций к государственным предприятиям.

Как пояснил отраслевой министр Игорь Брыло, речь идет преимущественно о 127 сложных сельхозорганизациях. По его словам, в проекте указа, вынесенном на обсуждение, предлагалось закрепить условия для тех предприятий, которые возьмутся за налаживание работы в низкоэффективных объектах АПК.

Однако Лукашенко задал резонный вопрос: зачем менять что-либо в существующей системе. "Мы имеем $8,3 млрд в прошлом году доход от продовольствия, потому что в руках держали сельское хозяйство, модернизировали его, дисциплину наводили", - обратил внимание президент, указав на то, что правительство не досконально проработали вопрос кого и куда нужно присоединять, а самое главное - нужны ли каждому госпредприятию, которое возьмет шефство над аграриями, одинаковые льготы и преференции. Поэтому он категорически отверг такой подход "общим чохом".

По итогам совещания, уточняет агентство, принято решение отказаться от отдельного указа по данному вопросу, а на уровне местных властей президент поручил разобраться в положении дел по каждому проблемному хозяйству.

Что касается бюджетной помощи машиностроительной компании "МАЗ", то в ходе диалога с правительством президент согласился оказать предприятию дополнительную поддержку, но поручил прозрачно и твердо определить приемлемые для государства финансовые условия, исключив ведомственные подходы в данном вопросе.

На совещании был поднят вопрос и о финансировании театров. В этом вопросе белорусский руководитель потребовал выйти на равнодолевое финансирование театров. Кстати, еще два года назад, посещая академический театр имени Янки Купалы, он давал такое поручение. Суть его сводилась к тому, что сколько труппа заработала своими силами, столько и получит в качестве поддержки из госбюджета.

Однако, судя по всему, это поручение пока не выполнено, констатировал Лукашенко. Более того, на его рассмотрение вынесли проект нового указа и предлагаемые подходы расходятся с его ранее озвученными требованиями.

"Мы же собрались, чтобы лучше сделать. А вы мне предлагаете сегодня вот этот бардак узаконить", - резко поставил вопрос президент.